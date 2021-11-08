На Украине пригрозили России ракетами НАТО

В ухудшении отношений между Украиной и Россией виновен глава государства последней Владимир Путин, заявил собственный корреспондент УНИАН в Москве Роман Цымбалюк в интервью «Укринформу». Если российская сторона начнёт военные действия, то на это последует ответ НАТО, которая воспользуется своими ракетами.

На самом деле Путин должен на себя пенять. Потому что именно он разбудил украинского зверя и пощады им не будет, — сказал журналист.

По его словам, российский лидер сам признаёт, что отношения с Украиной находятся в тупике и у него есть всего два варианта действий.

Первый состоит в том, чтобы оставить всё как есть. В этом случае ниша пророссийских политиков на Украине окончательно «маргинализируется». Республика будет продолжать развиваться, «всё у неё будет хорошо», и Москве придётся с этим смириться.

Если РФ этого не захочет, то ей остаётся наступать. По словам Цымбалюка, на российском телевидении предлагают бомбить Харьков, поскольку там якобы находятся ракеты НАТО. Журналист заявил, что на самом деле оружия Альянса в регионе нет, но оно может там появиться. Это будут украинские ракеты, но они станут натовскими в скором будущем, когда республика войдёт в число членов блока.

Ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Россию ждёт «кровавая баня», если начнутся боевые действия на территории Украины. Его слова прокомментировал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Он назвал генерала хвастуном, а также посоветовал всем украинским военным прислушиваться к мнению американцев в оценке армии России.