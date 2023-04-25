Украинский журналист предсказал судьбу пацифистского движения Украинский журналист Коцаба предсказал рост пацифистского движения в стране

Фото: Ruslan Kotsaba/youtube.com

Журналист Руслан Коцаба

На Украине продолжится рост пацифистского движения, а со временем его представители составят большую часть населения страны, уверен украинский журналист Руслан Коцаба. В разговоре с Lenta.ru он отметил, что сейчас представителям антивоенного движения приходится скрываться, чтобы обезопасить себя от киевской власти.

Будущее за мирными людьми. Будущее за нами, за пацифистами, за теми, кто верит, что добро способно на большее, нежели зло. А война — это зло, — уверен Коцаба.

По словам журналиста, на Украине представителей антивоенного движения воспринимают неправильно. Он пояснил, что их подозревают в связях с Россией и считают агентами Кремля. По его мнению, на самом деле это христианские пацифисты, которые выступают против любых боевых действий.

Христианский пацифист не хочет погибнуть и не хочет убивать. Мы стоим между враждующими сторонами, и на нас с обеих сторон сыплются камни, палки, — заключил Коцаба.

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