https://static.news.ru/photo/59f76ce6-c343-11e9-a965-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Москаль Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-глава Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль заявил, что у Киева был «стопроцентный» шанс сохранить Крым в составе Украины, однако этот шанс был упущен.

По его словам, руководству страны надо было заблокировать Керченскую паромную переправу, что затормозило бы процесс присоединения полуострова к России, а затем уже можно было предпринять дальнейшие шаги по его возвращению. Однако власти не проявили решительность, поэтому потеряли Крым, передаёт argumenti.ru .

Ранее постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что для возвращения полуострова в состав страны необходимо создать новую переговорную площадку. Её участниками могут стать Великобритания, Соединённые Штаты Америки, Германия и Франция. Первые две страны «гарантировали безопасность государства», а другие работают над решением проблем в Донбассе, писал News.ru.