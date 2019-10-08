https://static.news.ru/photo/1c74a05a-e9e0-11e9-9eda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Пятнадцатилетний украинский подросток выиграл суд у собственных родителей. Он потребовал от них алименты и получил выплаты.

Причиной необычного процесса стал разлад в семье, случившийся несколько лет назад. Родители развелись, и суд, как это бывает в подобных ситуациях, обязал экс-мужа финансово поддерживать бывшую семью.

Однако фактически получилось так, что юноша жил у бабушки, а мать, как он считал, нерационально распоряжалась деньгами, сообщает портал « Судебная власть Украины ». Но если раньше юноша мирился с этим, то после того, как закончил девять классов и поступил в харьковское училище, в полной мере ощутил нехватку финансов.

С такой позицией юноша прямо из студенческого общежития отправился отстаивать свои права. Суд рассмотрел дело, заслушал аргументы подростка, его бабушки, матери и отца, после чего полностью удовлетворил иск подростка.

Ранее в Костроме, как писал News.ru, школьница передала алименты, полученные от отца, приюту для животных. Оказалось, она так делала и раньше. И более того, намерена так поступать впредь.