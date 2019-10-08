Пятнадцатилетний украинский подросток выиграл суд у собственных родителей. Он потребовал от них алименты и получил выплаты.
Причиной необычного процесса стал разлад в семье, случившийся несколько лет назад. Родители развелись, и суд, как это бывает в подобных ситуациях, обязал экс-мужа финансово поддерживать бывшую семью.
Однако фактически получилось так, что юноша жил у бабушки, а мать, как он считал, нерационально распоряжалась деньгами, сообщает портал «
С такой позицией юноша прямо из студенческого общежития отправился отстаивать свои права. Суд рассмотрел дело, заслушал аргументы подростка, его бабушки, матери и отца, после чего полностью удовлетворил иск подростка.
Ранее в Костроме, как писал News.ru, школьница передала алименты, полученные от отца, приюту для животных. Оказалось, она так делала и раньше. И более того, намерена так поступать впредь.
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