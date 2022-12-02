Украинский пленный назвал цели, для которых используют Starlink в ВСУ Украинский пленный Лазаренко: в ВСУ сеть Starlink используют для личных звонков

Фото: SpaceX/Global Look Press

Украинский военнопленный из 113-й бригады территориальной обороны Сергей Лазаренко заявил, что сеть Starlink американской компании SpaceX в ВСУ используют не только в военных целях, но и для личных звонков. По его словам, командиры также разрешают общение в соцсетях, сообщает РИА Новости.

Командира попросил — 10–20 минут тебе дают. Набегут 20–30 человек, и трафик совсем упал. Скорость в целом терпимая. Позвонить по видеосвязи матери, зайти в ТikTok там, листаешь всякую фигню, — пояснил Лазаренко.

Агентство отмечает, что спутниковые терминалы Starlink запускали на Украине в первую очередь для обеспечения взаимодействия и управления украинскими войсками на передовой.

Ранее стало известно,что компания Илона Маска Starlink приняла решение о повышении ежемесячных тарифов спутниковой связи для украинских клиентов с $60 до $75 в месяц с 29 декабря. Клиентам, которых не устроит новая цена, можно будет отказаться от подписки.