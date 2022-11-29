Илон Маск поднял цены на Starlink для Украины Илон Маск поднял цены на Starlink для Украины с $60 до $75 в месяц

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Компания Илона Маска Starlink приняла решение о повышении ежемесячных тарифов спутниковой связи для украинских клиентов с $60 до $75 в месяц с 29 декабря, сообщается в письмах Starlink, отправленных украинским пользователям и опубликованных в Twitter. Клиенты, которых не устраивает новая цена, могут отказаться от подписки.

Месячная цена на Starlink будет повышена с $60 до $75. Новые расценки станут актуальны с 29 декабря 2022 года, — сказано в сообщении.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что ВСУ потеряли связь с системой Starlink на 1300 терминалах, которые были куплены в марте у одной из британских компаний. Проблемы с отключением связи начались 24 октября, по некоторым данным, это могло произойти из-за недостатка финансирования.

При этом Илон Маск пообещал, что компания SpaceX не перестанет обеспечивать Украину спутниковой связью Starlink даже в случае отказа Пентагона финансировать работу сети.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что киевские власти обратятся к иностранным партнерам за помощью в финансировании спутниковой системы связи Starlink в том случае, если американская компания SpaceX начнет требовать плату за использование. Он пояснил, что в настоящее время ряд спутников компания предоставляет бесплатно, за другие Киев платит самостоятельно.