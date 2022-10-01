Украинский дипломат призвал власти ФРГ «поставить на карту все» ради Киева Посол Мельник призвал власти ФРГ «поставить на карту все» и дать Киеву тяжело вооружение

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Андрей Мельник

Действующий посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал правительство этой страны «поставить все на военную карту» и оперативно оснастить ВСУ всеми системами вооружений, включая боевые танки Leopard. Слова дипломата приводит газета Die Welt. Также в ходе интервью изданию Мельник подчеркнул, что нынешняя реакция Запада на происходящее на Украине является недостаточной.

Федеральное правительство должно поставить все на военную карту, самое позднее сейчас и без промедления оснастить Украину всеми системами вооружения, включая основные боевые танки Leopard, — сказал украинский дипломат.

Он отметил, что правящая немецкая коалиция должна сыграть ведущую роль в ведении самых жестких санкций в отношении России, поскольку нынешняя реакция Запада на происходящее на Украине «совершенно недостаточная».

Теперь должны последовать очень болезненные карательные меры, которые действительно навредят России, — резюмировал Мельник.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не намерен поставлять танки на Украину, поскольку это приведет к значительному усилению вооруженного конфликта и может впоследствии спровоцировать войну НАТО против России. По его мнению, подобный сценарий катастрофичен.

Американский журнал Military Watch Magazine в свою очередь написал, что у западных стран почти закончились запасы танков Т-72, которые ранее поставлялись на Украину. Как писало издание, теперь на Украину будут поставлять машины на базе танков Т-55 и словенские танки M-55, оборудованные орудием калибра 105 мм, к которым у ВСУ нет боеприпасов.