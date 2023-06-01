Мой ребенок – это моя любовь. Для отца наш ребенок – это его украинские корни и украинские продолжения, о которых он мечтал и так хотел иметь, гордясь своим паспортом гражданина Украины. Никогда не думала, что родить ребенка во время войны – это действительно страшно. Страшно и очень жутко от мыслей о будущем, — написала Ясько.