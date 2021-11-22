Украинский аналитик оценил стратегию Киева по возвращению Донбасса

У Киева нет какой-либо конкретной стратегии по возвращению Донбасса, считает руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв. По его мнению, минский процесс умирает, ситуация на юго-востоке Украины может затянуться надолго, а конфликт так и останется замороженным, пишет РИА Новости.

Комментируя слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о необходимости Киева изменить стратегию в отношении Донбасса ради его сохранения, аналитик напомнил, что политик находится в оппозиции, поэтому, на его взгляд, власти делают «всё плохо» и не так.

На самом деле, когда Климкин был министром иностранных дел, тогда и проводилась чёткая линия на выталкивание Донбасса из Украины. По сути, у Украины сейчас нет никакой стратегии по отношению к Донбассу. Потому что сейчас вся стратегия — это слова «мы не можем отказаться от Минских соглашений, но и не можем их выполнить», — сказал Золотарёв.

Аналитик считает, что ситуация по Донбассу может затянуться надолго, а конфликт — остаться замороженным. Украину в её желании изменить Минские соглашения поддерживают Германия и Франция. С этим не согласна Россия, поэтому от «нормандской четвёрки» может остаться в итоге тройка.

Можно смело говорить о том, что минский процесс умирает. От «нормандской четвёрки» может остаться тройка в конце концов, но а сама ситуация может остаться замороженной, — добавил он.

Ранее Климкин заявил, что Киев обязан изменить свою стратегию в отношении Донбасса ради его сохранения. По мнению политика, Украина сейчас находится в опасной ситуации и может потерять восток страны. Он также отметил, что Минские соглашения не будут работать по вине Москвы, которая в этой ситуации «пойдёт дальше», а это уже создаёт реальную угрозу для Киева.