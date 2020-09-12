Украинские волонтёры запустили в небо над Донбассом патриотические листовки

https://static.news.ru/photo/f4101f9e-f5ce-11ea-a386-fa163e074e61_660.jpg Фото: shtirlitz53/twitter.com

Украинские волонтёры в День города Луганск 12 сентября отправили на территорию Донбасса бандероль с открытками.

Коробку с листовками привязали к большим воздушным шарам красного и чёрного цвета и запустили в небо, сообщил в Telegram полковник ВСУ Анатолий Штефан.

«Луганск против войны!», «Здесь ты никто, тобой управляет Кремль», «Папа, муж, сыночек, отчим, друг, любимый, брат — ты нужен дома живым», приводит текст открыток издание «Високий замок».

В сентябре представитель украинской стороны в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пообещал не допустить срыва перемирия в зоне проведения операции Объединённых сил. Об этом он заявил на расширенном заседании украинской делегации. Ранее украинская сторона сообщила о первом за 42 дня нарушении режима прекращения огня, в результате которого пострадал военнослужащий.

Соглашение о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения вступило в действие в ночь на 27 июля 2020 года. Накануне глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин заявил, что отдаст приказ уничтожить инженерные сооружения украинских силовиков у линии соприкосновения.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР, писал NEWS.ru.