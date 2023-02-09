Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепре «Страна.ua»: в Днепре произошел взрыв, в области звучит воздушная тревога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинское интернет-издание «Страна.ua» сообщило о взрыве в Днепре. Также отмечается, что в нескольких областях страны звучит воздушная тревога. Ранее о «прилетах» сообщили власти Харькова.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях страны, а также на подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.

8 февраля украинские издания «Суспiльне» и «Политика страны» сообщили о том, что в Харькове прозвучало шесть взрывов. Также об ударах в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

Кроме того, издание «Политика страны» сообщило о взрывах в городе Очаков Николаевской области.

До этого в экстренных службах Херсонской области рассказали, что российская артиллерия уничтожила склад с боеприпасами ВСУ в районе Чернобаевки. В результате удара артиллеристы ВС РФ ликвидировали восьмерых представителей украинской армии, а также вывели из строя три вражеских автомобиля. Вдобавок в районе поселка Надднепрянское была уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN TPQ 36.