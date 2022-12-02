Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Фото: vk.com/incident_crimea/Global Look Press

В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua». Очевидцы опубликовали фотографии, на которых видны клубы дыма, поднявшиеся в небо над городом. В населенном пункте введена воздушная тревога.

Как пишет УНИАН, в Днепропетровске сработала система ПВО. По данным агентства, воздушная тревога была объявлена в Полтавской и Харьковской областях. Сирена также прозвучала на подконтрольных Киеву территориях Херсонской, Запорожской и Луганской областей.

Ранее глава Запорожской областной администрации Александр Старух сообщил, что ночью 2 декабря был нанесен удар по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры, находящимся на подконтрольной Украине территории Запорожья. По его словам, в результате атаки произошел пожар.

Накануне стало известно, что в Киеве после объявления воздушной тревоги прогремел взрыв. После характерного звука в небо стали подниматься клубы дыма. Также взрыв произошел на территории Херсона.