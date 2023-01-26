Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Фото: Минобороны РФ

В украинской столице Киеве, а также в Киевской области раздаются взрывы. Об этом сообщает Суспільне и телеграм-канал «Карта воздушных тревог на Украине». Ранее там была объявлена воздушная тревога.

По информации областной администрации, работает система ПВО. Возле города Обухова, по данным канала ПВО, слышны взрывы. Также ПВО задействовано и в самом Киеве.

По информации Суспільне, взрывы слышны также в Черкассах. Как рассказал глава администрации Игорь Табурец, в регионе работает система противовоздушной обороны.

О попадании снаряда в промышленное предприятие сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. По его данным, жертв нет.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в ночь на 26 января в Киеве и Киевской области, а также еще в ряде регионов Украины. По информации Министерства цифровой транформации страны, сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве в 00:02 по местному времени (01:02 мск), в Киевской области — на две минуты позже.

Также сигналы тревоги прозвучали в Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях страны.