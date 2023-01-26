В семи областях Украины объявили воздушную тревогу Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области и других регионах Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Воздушная тревога объявлена в нчь на 26 января в Киеве и Киевской области, а также еще в ряде регионов Украины. Об этом свидетельствует онлайн-карта министерства цифровой транформации страны. Накануне днем тревога несколько раз объявлялась по всей территории страны.

По информации министерства, сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве в 00:02 по местному времени (01:02 мск), в Киевской области — на две минуты позже.

Кроме того, сигналы тревоги прозвучали в Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях страны.

Ранее украинские Telegram-каналы сообщили, что в ночь на 26 января слышны взрывы в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким предупредил, что в сторону Украины летели три группы беспилотников «Герань».

Кроме того, 21 января в Харьковской и Одесской областях прогремели взрывы. По сведениям украинских СМИ, причиной взрыва в Харьковской области могло стать разминирование, однако украинские Telegram-каналы утверждают, что работает ПВО.