В нескольких областях Украины сообщили о взрывах Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские Telegram-каналы сообщили, что в ночь на 26 января слышны взрывы в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким предупредил, что в сторону Украины летели три группы беспилотников «Герань».

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак призвал соотечественников не игнорировать воздушную тревогу. По его словам, противник пытается создать нагрузку на систему украинской ПВО, воздушные цели уже сбиваются.

В Днепропетровске сообщают о двух взрывах в городе. Предположительно, удар беспилотниками нанесен по военной инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что утром 25 января на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Жителей просили пройти в укрытия. Сообщения о воздушных тревогах начали поступать в 10:07 мск. Сигналы прозвучали почти единовременно во всех регионах.