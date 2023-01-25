По всей Украине объявлена воздушная тревога

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты тревог украинского Минцифры. Жителей просят пройти в укрытия.

Сообщения о воздушных тревогах начали поступать в 10:07 мск. Сигналы прозвучали почти единовременно во всех регионах.

22 января в районе 20:40 мск сирены воздушной тревоги зазвучали в пяти областях Украины — Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской.

20 января воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Telegram-канал «Киев INFO» сообщил, что в этот день в Киеве недалеко от станции метро «Лукьяновская» прогремел взрыв. По предварительной версии, там взорвался газовый баллон.

19 января воздушная тревога также была объявлена по всей стране. Местные журналисты в этот день сообщали о взрывах в Николаеве. Издание «Страна.ua» рассказало о взрывах в Харьковской и Запорожской областях Украины. 14 января украинские власти и СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области. По словам главы Киевской облгосадминистрации Алексея Кулебы, в регионе загорелся один из объектов критической инфраструктуры.