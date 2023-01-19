На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, передает Telegram-канал «Страна.ua». Согласно сообщениям ряда украинских Telegram-каналов, сирены звучат из-за взлета российской авиации в Белоруссии.

Сообщения о воздушных тревогах начали поступать в 11:10 мск. В течение шести минут тревога распространилась по всей стране.

О прилетах ракет или взрывах сообщений нет, однако за последние несколько дней тревога по всей стране не объявлялась.

Ранее украинские власти и СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области. По словам главы Киевской облгосадминистрации Алексея Кулебы, в регионе загорелся один из объектов критической инфраструктуры. При этом он не уточнил, где именно произошел пожар. Как заявил замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк, причиной взрывов в Киевской области стала не угроза с воздуха и не срабатывание систем ПВО.

Позднее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в Киеве наблюдается ракетная атака на объекты критической инфраструктуры. Мэр города Виталий Кличко отметил, что взрывы были зафиксированы в Днепровском районе города. Также звуки взрывов слышны в районах Позняки и Оболонь.