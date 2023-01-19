В двух областях на юге Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Одесской и Николаевской областей Украины в четверг, 19 января, объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны. В указанных регионах Украины сигналы тревоги прозвучали почти одновременно. Это произошло в 07:15.

Кроме того, местных жителей об опасности предупредили власти Николаевской и Одесской областей в Telegram-каналах администраций.

Также в ночь на 19 января издание «Страна.ua» передавало о взрывах, которые прозвучали в Харьковской и Запорожской областях Украины. В этих регионах тоже объявляли воздушную тревогу.

ВС РФ с 10 октября наносят ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Российский президент Владимир Путин говорил, что это решение было принято в ответ на террористический действия, в которых Москва обвиняет Киев.

14 января на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По данным портала «Украина.ру», взрывы уже прогремели в Николаевской и Одесской областях. Глава Одесской облгосадминистрации Виталий Ким в Telegram сообщил о работе ПВО в регионе. Он призвал местных жителей перейти в укрытия.