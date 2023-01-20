СМИ: в центре Киева прогремел взрыв СМИ: в Киеве возле станции метро «Лукьяновская» прогремел взрыв

Фото: shutterstock

В Киеве недалеко от станции метро Лукьяновская прогремел взрыв, сообщает Telegram-канал «Киев INFO». По предварительной версии, там взорвался газовый баллон. О погибших и пострадавших не сообщается. На месте работают оперативные службы.

В районе метро Лукьяновская был слышен взрыв, а затем серьезный пожар. На месте уже работает полиция и пожарные. Тревоги сейчас нет. Уточняем, что был слышен взрыв от газового баллона. Не прилет, — говорится в сообщении.

14 января украинские власти и СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области. По словам главы Киевской облгосадминистрации Алексея Кулебы, в регионе загорелся один из объектов критической инфраструктуры. При этом он не уточнил, где именно произошел пожар. Как заявил замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк, причиной взрывов в Киевской области стала не угроза с воздуха и не срабатывание систем ПВО.

Позднее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в Киеве наблюдается ракетная атака на объекты критической инфраструктуры. Мэр города Виталий Кличко отметил, что взрывы были зафиксированы в Днепровском районе города. Также звуки взрывов слышны в районах Позняки и Оболонь.