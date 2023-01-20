На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Минцифры. Сигнал тревоги был объявлен практически одновременно во всех регионах.

В министерстве указали, что воздушная тревога была объявлена в 13.41 (мск).

Ранее Telegram-канал «Киев INFO» сообщил, что 20 января в Киеве недалеко от станции метро «Лукьяновская» прогремел взрыв. По предварительной версии, там взорвался газовый баллон.

19 января воздушная тревога также была объявлена по всей стране. Местные журналисты в это день сообщали о взрывах в Николаеве. Издание «Страна.ua» рассказало о взрывах в Харьковской и Запорожской областях Украины.

14 января украинские власти и СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области. По словам главы Киевской облгосадминистрации Алексея Кулебы, в регионе загорелся один из объектов критической инфраструктуры. При этом он не уточнил, где именно произошел пожар. Как заявил замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк, причиной взрывов в Киевской области стала не угроза с воздуха и не срабатывание систем ПВО.