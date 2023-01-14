Киевские власти сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры Глава Киевской ОГА Кулеба сообщил о пожаре на объекте критической инфраструктуры

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В Киевской области загорелся один из объектов критической инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале глава Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба. При этом он не уточнил, где именно произошел пожар. По предварительным данным, пострадавших нет. По состоянию на 08:00 (09:00 мск) в регионе не была объявлена воздушная тревога.

Киевская область. Около шести утра были слышны звуки взрывов. На одном из объектов критической инфраструктуры есть возгорание. На месте работают соответствующие службы. Предварительно, без пострадавших, — написал Кулеба.

Как заявил замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк, причиной взрывов в Киевской области стала не угроза с воздуха и не срабатывание систем противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что жители региона находятся в безопасности. О причинах взрыва Павлюк пообещал рассказать позднее.

По состоянию на 08:00 (09:00 по московскому времени) воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировогорадской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины, а также на территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей, находящихся под контролем ВСУ, следует из данных онлайн-карты тревог украинского Минцифры. В 08:14 тревога была отменена.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов написал в Telegram, что на территории региона прогремели взрывы. Эту информацию подтвердил также мэр Харькова Игорь Терехов — он сообщил о двух прилетах ракет С-300 в район нахождения объектов критической инфраструктуры.

Как утверждают местные жители, в нескольких районах Харькова пропало электричество. Пресс-служба Харьковского метрополитена уведомила о временной приостановке движения поездов.

Ранее утром украинские СМИ сообщили о том, что в Киеве прогремело несколько взрывов. Воздушная тревога в городе не объявлялась. Кроме того, по сведениям СМИ, слышны были взрывы в подконтрольной Украине части Запорожской области. Происходящее прокомментировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. При этом он ограничился постом всего из одного слова в своем Telegram: «Спокойно».