Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На Украине объявлена воздушная тревога в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры Украины. Согласно сведениям портала, во всех регионах сигнал тревоги прозвучал практически одновременно около 20:40 мск.

Накануне в Харьковской и Одесской областях прогремели взрывы. По сведениям украинских СМИ, причиной взрыва в Харьковской области могло стать разминирование, однако украинские Telegram-каналы утверждают, что работает ПВО.

20 января воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Сигнал тревоги был объявлен практически одновременно во всех регионах. Telegram-канал «Киев INFO» сообщил, что в это день в Киеве недалеко от станции метро «Лукьяновская» прогремел взрыв. По предварительной версии, там взорвался газовый баллон. О погибших и пострадавших не сообщалось.

19 января воздушная тревога также была объявлена по всей стране. Местные журналисты в это день сообщали о взрывах в Николаеве. Издание «Страна.ua» рассказало о взрывах в Харьковской и Запорожской областях Украины. 14 января украинские власти и СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области. По словам главы Киевской облгосадминистрации Алексея Кулебы, в регионе загорелся один из объектов критической инфраструктуры.