В Киеве прогремели взрывы

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Киеве прогремело несколько взрывов, сообщает Telegram-канал украинского издания «Зеркало недели». Воздушная тревога в городе не объявлялась. Кроме того, по сведениям СМИ, слышны взрывы в подконтрольной Украине части Запорожской области.

Киев! Взрыв на левом берегу. Воздушная тревога в Киеве объявлена не была. Также сообщается о взрывах в городе Буча, — говорится в сообщении.

Согласно постам местных жителей в соцсетях, прозвучало по меньшей мере шесть взрывов, но официально эта информация пока не подтверждена.

О взрывах в украинской столице сообщили также Telegram-каналы агентства УНИАН, телеканала ТСН. Издание «Страна.ua» отмечает, что взрывы слышны в городе Очакове Николаевской области.

Происходящее пока прокомментировал только глава офиса президента Украины Андрей Ермак. При этом он ограничился постом всего из одного слова в своем Telegram: «Спокойно».

Ранее украинские СМИ сообщали о воздушной тревоге в Харьковской области. В столице региона прогремел взрывы. Кроме того, взрывы были слышны в Очакове. По данным властей Николаевской области, минимум восемь человек получили ранения.