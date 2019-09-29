https://static.news.ru/photo/77d885f2-e27d-11e9-9651-fa163e074e61_660.jpg Фото: General Staff of the Armed Forces of Ukraine/facebook.com

Украинские силовики четыре раза за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня, атаковав с территории Луганской народной республики (ЛНР).

По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, для обстрела использовались 120-мм и 82-мм миномёты, гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Огонь вёлся по населённым пунктам Желобок, Логвиново, Калиново-Борщеватое.

Ранее News.ru писал, что взрыв гранаты произошёл в населённом пункте Красная Заря ЛНР. В результате инцидента пострадали пятеро детей в возрасте от 7 до 13 лет. По данным начальника пресс-службы Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, подростки гуляли возле лесного массива недалеко от жилых домов.