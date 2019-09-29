Украинские силовики четыре раза за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня, атаковав с территории Луганской народной республики (ЛНР).
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Огонь вёлся по населённым пунктам Желобок, Логвиново, Калиново-Борщеватое.
Ранее News.ru писал, что взрыв гранаты произошёл в населённом пункте Красная Заря ЛНР. В результате инцидента пострадали пятеро детей в возрасте от 7 до 13 лет. По данным начальника пресс-службы Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, подростки гуляли возле лесного массива недалеко от жилых домов.