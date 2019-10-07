https://static.news.ru/photo/db83ff48-e901-11e9-ab2b-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главная военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело о выдворении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из страны в Польшу в феврале 2018 года. В ведомстве заподозрили, что это было сделано с нарушением закона.

Производство было открыто после того, как поступило заявление Саакашвили о похищении, насильственных действиях и незаконном перемещении через украинско-польскую границу, сказано в сообщении на странице прокуратуры в Facebook .

Несколькими днями ранее политик пожаловался в Генпрокуратуру на высылку из Украины, которая, как он заявил, была осуществлена по личному приказу бывшего главы государства Петра Порошенко. По его мнению, бывшие украинские власти заслуживают многолетнего приговора за свои действия.

Михаил Саакашвили стал гражданином Украины в 2015 году, когда бывший в ту пору президентом Пётр Порошенко решил назначить его главой Одесской области. Однако уже в 2016 году чиновник был обвинён в развале региональной экономики и уволен, а ещё через год лишён гражданства. В 2018 году его депортировали и запретили въезжать в страну до 2021 года.

После победы на президентских выборах Владимира Зеленского политику вновь было предоставлено гражданство, и он смог вернуться на Украину.

Как писал News.ru, Саакашвили пообещал отправиться на родину перед предстоящими осенью 2020 года выборами в грузинский парламент.