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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернётся на родину перед предстоящими осенью 2020 года парламентскими выборами.

Я обязательно вернусь туда до выборов, — написал политик в Facebook.

Саакашивили подчеркнул, что собирается бороться с олигархом Бидзиной Иванишвили. А пока он работает в украинской Одессе, где занимается местной проблематикой, которая его сильно беспокоит.

Как писал News.ru, лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе прокомментировала обещание экс-президента страны Михаила Саакашвили вернуться на родину для «восстановления государственности».