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Депутаты городского совета Южноукраинска (Николаевская область, Украина) Виктор Бабич и Александр Курдасов устроили драку около здания местного департамента инфраструктуры. На место приехали сотрудники правоохранительных органов. Участники конфликта уже дали показания.

По словам Курдасова, коллега напал на него «из-за борьбы за бюджет». В результате инцидента пострадавшего доставили в больницу для снятия побоев. Силовики могут возбудить уголовное дело по статье 125 УК Украины («Умышленное нанесение лёгких телесных повреждений»), пишет издание « Главред ».

Потасовка попала на видео, опубликованное сообществом « Новости-N » в социальной сети Facebook.

Бабич уверяет, что Курдасов оскорблял его жену, недавно назначенную и.о. директора департамента инфраструктуры. В связи с этим он решил поговорить с «обидчиком» супруги.

Ранее News.ru сообщал, что драка произошла между двумя участниками несанкционированного митинга в столице. По словам очевидцев, поводом для конфликта послужил баннер в поддержку сестёр Хачатурян, которые обвиняются в убийстве собственного отца. Один из протестующих вырвал его из рук женщины, а другой мужчина набросился на обидчика с кулаками.