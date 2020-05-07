Украинские депутаты хотят признать СССР ответственным за Вторую мировую

https://static.news.ru/photo/a6ef8ba4-907b-11ea-852e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Agentur Voller Ernst/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Депутаты Верховной рады Украины подготовили законопроект обращения к другим государствам. В тексте документа говорится о признании Советского Союза ответственным за Вторую мировую войну.

Там отмечается, что война была начата из-за сговора тоталитарных режимов, передаёт «Страна.ua».

В тоталитарных режимах, из-за сговора которых разгорелась Вторая мировая война, была уничтожена демократия, парламентаризм, массово нарушались права и свободы человека, совершались внутренние репрессии по расовому, национальному и гендерному признаку, проводилась экспансионистская внешняя политика, — говорится в обращении.

Авторы призывают другие страны противодействовать попыткам присвоить общую победу в войне с целью оправдания современных агрессивных действий России. Парламентарии будут голосовать по документу 13 мая.

Ранее, как писал NEWS.ru, крупнейшая англоязычная газета Сингапура The Straits Times отказалась размещать на своих страницах статью посла России Андрея Татаринова, посвящённую 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В редакции сочли, что статья обладает сильным пропагандистским посылом, и предложили сократить её вдвое, а также убрать историческую часть.