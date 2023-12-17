Украинские беженцы жалуются на то, что европейцы отбирают у них детей Сотрудники французской соцслужбы забрали ребенка у украинки прямо в роддоме

Фото: IMAGO/Sylvio Dittrich/Global Look Press

У 18-летней беженки с Украины, проживающей во французском городе Эвре, сотрудники социальной службы отобрали ребенка прямо в роддоме, пишет издание «Зеркало недели». По его данным, этот случай не единственный, похожие ситуации уже происходили в Эстонии, Дании, Польше и Германии.

Как сообщает издание, 18-летняя Людмила Колтуновская находится в статусе временной защиты. Работники соц службы посчитали, что она «холодно относится к ребенку» и забрали новорожденного.

На произошедшее обратили внимание посольство Украины во Франции, Минюст и украинские волонтеры. При этом на прошедшее 11 декабря заседание представителей перечисленных ведомств не пустили. Однако суд постановил вернуть ребенка матери и сохранить консультативное сопровождение.

Ранее директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцевв заявил, что в постпредство России при ООН обратились десятки проживающих в странах Запада украинских семей с просьбой помочь им вернуть детей, которых отобрали службы этих стран. По его словам, Киев не смог им помочь. Лукьянцев уточнил, что украинцы продолжают обращаться с такими просьбами, а российские дипломаты разбираются с каждым случаем.