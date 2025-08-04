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04 августа 2025 в 10:29

Украинская знаменитость спился после увольнения из ВСУ

Уволившийся из ВСУ певец Козловский пожаловался на проблемы с алкоголем

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Украинский певец Виталий Козловский пожаловался на развитие посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) после увольнения из Вооруженных сил Украины, которое привело к проблемам с алкоголем. В эфире телеканала M1 он заявил, что служба изменила его взгляды и отношение к жизни.

Когда я приехал с Сумщины, у меня было страшное ПТСР. <…> Употреблять алкоголь — не помогает, я пробовал. Я употреблял алкоголь, ходил запухший, страшный урод. Эмоционально меня это не вытягивало вообще. Ноль, — отметил Козловский.

Артист признался, что служба в ВСУ сделала его совсем другим человеком и стала основной причиной алкоголизма. При этом он не рассказал, как именно ему удалось уволиться из украинской армии и есть ли такая возможность у простых мобилизованных украинцев.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил NEWS.ru, что украинских военных хватит максимум на пять лет даже с учетом введения в стране мобилизации с 18 лет. По его словам, если ВСУ предпримут новое контрнаступление, их ждут катастрофические потери.

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