Украинская разведка признала Россию главной угрозой

https://static.news.ru/photo/aede4d0a-5fdd-11eb-b432-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинская служба внешней разведки признала Россию главной угрозой национальной безопасности.

Москва пытается «играть на противоречиях ведущих мировых игроков», используя свои природные ресурсы в качестве инструмента геополитики. Кроме того, Кремль обвиняют в том, что он использует пандемию коронавируса для усиления влияния, «спекулируя вопросами вакцинации», пишет «Страна.ua» со ссылкой на информационный бюллетень ведомства «Белая книга».

Разведка Украины считает, что Россия пытается удержать республику в сфере своего влияния и препятствует тому, чтобы темпы развития экономики и уровень жизни на Украине были выше, чем в РФ. Также в тексте доклада говорится, что российская сторона хочет решить демографические проблемы за счёт украинцев.

Главной угрозой со стороны Москвы разведчики считают постоянную дестабилизацию ситуации в стране. Россия, по их мнению, пытается дискредитировать «Крымскую платформу» и поселить в умах украинцев мысль, что президент Владимир Зеленский не оправдал надежд народа на прекращение войны в Донбассе.

Ранее начальник штаба армии США в немецком Висбадене генерал бундесвера Джаред Зембритцки рассказал о повороте НАТО на Восток из-за угрозы со стороны России. По его словам, ситуация в Восточной Европе была нестабильной и до присоединения Крыма, а теперь РФ модернизирует армию, наращивает вооружения и демонстрирует «свои претензии на власть».

Журналисты издания Frankfurter Allgemeine Zeitung спросили у военачальника, можно ли считать Россию главной угрозой. Он ответил утвердительно. Зембритцки отметил, что исламский террор является большей угрозой для отдельно взятого человека, но военные не могут противостоять ему. Генерал рассказал, что в трёх прибалтийских странах и Польше есть четыре боевые группы НАТО для противостояния российской угрозе. Альянс также располагает мощными силами, которые являются сдерживающим фактором для россиян, писал NEWS.ru.