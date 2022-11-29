Украинская беженка пожаловалась на жизнь в Британии Mirror: украинская беженка пожаловалась на жизнь в хостеле в Бирмингеме

Фото: Jasmine Leung/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская беженка Татьяна Дудник пожаловалась, что вместе с 12-летней дочерью вынуждена жить в заплесневелом хостеле в Бирмингеме. Она заехала в аварийный дом после того, как в Великобритании истек шестимесячный срок действия программы «Дома для Украины», сообщает Mirror.

Мы не мылись почти неделю, нет возможности принять душ. Повсюду грязь, вонь и плесень, — рассказала беженка.

Дудник добавила, что из-за ухудшения условий проживания дочь заболела и оставаться с ней в доме она не сможет, ведь здоровье для ребенка считает самым главным. По словам беженки, на Украине условия были «лучше, чем здесь».

Женщина напомнила, что приехала в Британию по приглашению правительства, поэтому не ожидала подобных проблем. Она уже подумывает о возвращении домой.

Ранее обозреватель польского издания Myśl Polska Пшемыслав Пяст заявил, что украинские беженцы в стране устроили протест после решения об их выселении из отеля. Он добавил, что причиной выселения стало то, что владелец гостиницы решил провести в здании ремонт. Комплекс располагается в центре города Познань.