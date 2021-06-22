Украинская актриса возмутилась реакции Киева на наводнение в Крыму

Украинская актриса Любовь Титаренко в эфире телеканала «Первый независимый» подвергла критике реакцию секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Алексея Данилова на наводнение в Крыму.

Как заявил Алексей Данилов, «украинской Керчи и украинской Ялте Господь Бог слишком много дал воды сразу», в связи с чем крымчане не представляют, что с ней делать.

По мнению Любови Титаренко, подобные шутки недопустимы.

Как можно Данилову вот так шутить? Или он необдуманно говорит, так он много чего говорит необдуманного... Ну боже мой, у него есть дети, у него есть семья, неужели ему дома никто не сказал? — отметила актриса.

Кроме того, Титаренко заострила внимание на вопросе о том, как в действительности Украина относится к жителям Крыма. По её мнению, время покажет, почему граждане приняли решение присоединиться к России.

Когда-то время покажет, почему Крым от нас отошел. Я считаю, что Крым к нам уже не вернется, пока у нас будут вот такие злые Даниловы у власти, — заявила актриса.

Затопления ряда городов Крыма произошли из-за мощного циклона, который обрушился на полуостров во второй половине минувшей недели. В частности. стихия затрону Керчь, Ялту, Феодосию, Ленинский и Кировский районы полуострова.

В регионах объявлен режим ЧС.