Украинку заподозрили в «отрицании агрессии России» Киевская прокуратура заподозрила женщину в «отрицании агрессии РФ» в телефонных беседах

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Киевская городская прокуратура заподозрила жительницу города Ирпень в «отрицании агрессии России». Об этом говорится на сайте ведомства. По информации покуратуры, женщина в телефонных разговорах со знакомыми отрицала факты насилия со стороны российских военных.

Подозреваемая, проживая в Киевской области <...>, в телефонных разговорах с гражданами Украины отрицала факты убийств и насилия в отношении мирного населения Украины со стороны российских военнослужащих, а также совершение ими других преступлений на временно оккупированных территориях, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводится досудебное расследование произошедшего.

Ранее в пограничной службе ФСБ сообщили, что в Россию с апреля по июнь из Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) прибыли более 507 тысяч беженцев. Отмечается, что за этот же период в республики выехали свыше 412 тысяч россиян. Всего во втором квартале в РФ, по информации ведомства, прибыли 3,59 миллиона иностранных граждан.