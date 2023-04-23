Украинки во время СВО зарабатывают вынашиванием детей для иностранцев The Times: украинки во время российской спецоперации вынашивают детей для иностранцев

Фото: Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

Украинки во время российской спецоперации зарабатывают тем, что вынашивают детей для иностранцев, сообщает The Times. По данным издания, об этом говорят беременные женщины, приехавшие в киевскую клинику по лечению бесплодия из разных городов страны.

Эти женщины — лишь некоторые из сотен украинок, которые решили стать суррогатами иностранных пар с начала конфликта в феврале прошлого года, зарабатывая от 15 000 до 20 000 фунтов стерлингов каждая. Они приехали сюда из своих домов в Чернигове, Днепре и Львове. Но дети, растущие внутри них, будут китайцами, индийцами, британцами и французами, — отметили журналисты издания.

Депутат и гинеколог Виктория Ванье пояснила британскому изданию, что сфера суррогатного материнства на Украине не урегулирована. Она указала на то, что иностранцы приезжают на Украину и используют местных женщин для вынашивания детей. При этом узнать о дальнейшей судьбе новорожденных не всегда получается.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в декабре 2022 года подписал закон о запрете услуг суррогатных матерей в России для иностранцев. Кроме того, ограничение будет действовать для одиноких мужчин. Воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут исключительно люди с российским гражданством, состоящие в браке.