Украинцы начали сдавать в аренду собак для прогулок

Фото: Yevhen Kotenko/Global Look Press

Полиция французского города По задержала поляка, который вечером 3 апреля заперся в «Ашане» и провёл ночь в магазине за просмотром порнофильмов и распитием шампанского и виски. Пьяного мужчину обнаружили в супермаркете утром 4 апреля.

Задержанного пришлось везти в больницу. Там он сломал аппарат для проверки сердца стоимостью €15 тысяч, вылив на него водно-спиртовой гель. Сейчас поляк находится под стражей в полицейском участке, в ближайшее...