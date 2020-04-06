Европа

Украинцы начали сдавать в аренду собак для прогулок

16:15, 06 апреля 2020
Фото: Yevhen Kotenko/Global Look Press

На украинских сайтах объявлений появились предложения об аренде собак. Животное позволит клиентам передвигаться в условиях карантина без штрафов.

Час прогулки хозяева оценивают в 100–500 гривен (275–1400 рублей), передаёт «Интерфакс».

Знайте, собака не роскошь, а средство для передвижения, — говорится в одном из объявлений.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введённые в стране карантинные меры позволили снизить количество заражённых коронавирусом нового типа. Согласно последним данным, жертвами коронавируса стали 38 украинцев.

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