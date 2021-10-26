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Украинцев призвали запасаться навозом

05:39, 27 октября 2021
Украинцев призвали запасаться навозом Фото: zen.yandex.by
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В ближайшее время на Украине произойдёт массовое закрытие социальных объектов, а население страны перейдёт на отопление кизяками. Такое предположение высказал в эфире телеканала «Наш» депутат Верховной рады Михаил Волынец.

По его слова, причиной подобного развития событий станет нехватка энергоресурсов.

Надо предупредить людей, чтобы в сельской местности хотя бы кизяки собирали и сушили. Потому что нужно надеяться только на себя, а не на такую власть, — подчеркнул депутат.

В 2021 году впервые тарифы на тепло и горячую воду в стране устанавливает местная власть, а не центральная. В связи с этим главы ряда городов предупредили местных жителей, что увеличение стоимости газа приведёт к повышению тарифов на означенные услуги.

Чрезвычайную ситуацию по причине нехватки газа для бюджетных учреждений объявили власти Хмельницкой, Одесской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей.

Также критическая ситуация складывается в стране с углём. По данным компании «Укрэнерго», на складах в настоящее время размещено сырья в 3,9 раза меньше, чем необходимо для полноценного функционирования страны.

Кизяк — высушенный или переработанный навоз, используемый в качестве топлива.

Ранее стало известно, что Киев предлагает Москве продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь окончания действующего. Об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

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