В Киеве предложили Москве продлить контракт на транзит газа

Киев предлагает Москве продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь окончания действующего. Об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Его слова приводит сайт «ТСН».

Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт — не дожидаясь 2024 года. Возможность есть, — сказал Макогон.

Он отметил, что Киев готов «хоть сегодня» заключить соглашение на 10–15 лет с объёмами транзита газа не менее 45 млрд кубометров в год. РФ на это предложение не ответила, подчеркнул Макогон.

По словам руководителя украинской компании, обещания США и Германии о сохранении транзита газа через Украину после запуска «Северного потока — 2» носят декларативный характер и не имеют подкрепления реальными механизмами. Также отсутствуют какие-либо документы, описывающие этот процесс.

В то же время Макогон затруднился с определением термина «использовать газ как оружие», который использовали Германия и США в своём соглашении.

По-моему, Россия уже использует газ как оружие. Потому что мы видим, что происходит с ценой на газ, поэтому многие предприятия в Европе просто останавливают свою работу, и некоторые даже объявляют банкротство. Это предприятия химической промышленности, производства удобрений и т. п., — заявил руководитель «Оператора ГТС Украины».

В настоящее время между Россией и Украиной действует соглашение, согласно которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в следующие четыре — на срок до конца 2024 года. По словам главы компании Алексея Миллера, «Газпром» готов продолжать транзит и после означенного периода, исходя при этом из экономической целесообразности и технического состояния газотранспортной системы Украины.

США и Германия минувшим летом опубликовали совместное заявление, в котором обещали обеспечить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Это является одним из условий работы «Северного потока — 2». При этом Берлин обязуется использовать все имеющиеся у него рычаги для содействия продлению газового контракта на срок до 10 лет. В том случае, если Москва решит использовать энергию как оружие против стран Европы, ФРГ обязуется добиваться санкций для Москвы.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что Украина может организовать транзит газа в Европу, равный по мощности трубопроводу «Северный поток — 2». Он отметил, что организация такого транзита «может быть на 50% ниже», чем стоимость, предусмотренная в транзитном контракте между «Нафтогазом» и «Газпромом».