На Украине предложили Европе альтернативу «Северному потоку — 2»

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Газотранспортная система (ГТС) Украины может прокачать 11 млрд кубометров газа в Европу до конца этого года дополнительно к нынешним поставкам. Об этом заявила советник украинского министра энергетики Лана Зеркаль, сообщает «Экономическая правда». По словам Зеркаль, нежелание использовать возможности украинской ГТС связано только с намерением ускорить сертификацию нового маршрута, а не с нехваткой топлива.

Она подчеркнула, что такое предложение вдвое превышает объёмы, которые обещало руководство «Газпрома» в августе в случае запуска «Северного потока — 2», — 5,6 млрд кубометров. Таким образом связи между отказом...