На Украине предложили Европе альтернативу «Северному потоку — 2»
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
18:39, 24 октября 2021
Юрий ВитренкоФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
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Украина может организовать транзит газа в Европу, равный по мощности трубопроводу «Северный поток — 2». Об этом написал на своей странице в Facebook глава «Нафтогаза» Юрий Витренко. Он отметил, что организация такого транзита «может быть на 50% ниже», чем стоимость, предусмотренная в транзитном контракте между «Нафтогазом» и «Газпромом».
По словам Витренко, «Нафтогаз» заинтересован в сотрудничестве с европейскими странами.
«Нафтогаз», национальная компания, контрагент «Газпрома» в соглашении об организации транзита через Украину, готова организовать транзит через Украину дополнительных 55 млрд куб. м газа в годовом измерении, или приблизительно 151 млн куб. м в сутки, на специальных условиях, — написал глава «Нафтогаза».
Он подчеркнул, что эти объёмы соответствуют мощности «Северного потока — 2».
Ранее сообщалось, что заполнение газом второй нитки «Северного потока — 2» завершится в середине декабря. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Поставки по первой нитке, которая уже заполнена газом, могут начаться на следующий день после разрешения регулятора Германии, пояснил президент. Путин подтвердил, что Россия может поставить дополнительные объёмы газа на европейский рынок.