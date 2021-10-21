Путин: вторую нитку «Северного потока — 2» заполнят газом в декабре

Владимир Путин сообщил, что заполнение газом второй нитки «Северного потока — 2» завершится в середине декабря. Поставки по первой нитке, которая уже заполнена газом, могут начаться на следующий день после разрешения регулятора Германии, пояснил президент на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства подтвердил, что Россия может поставить дополнительные объёмы газа на европейский рынок.

Да, возможно — по «Северному потоку — 2» (первая труба заполнена газом, и если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку — послезавтра начнётся поставка) 17,5 млрд кубических метров, — ответил на вопрос Путин.

Президент напомнил, что американские и ближневосточные компании в этом году сократили поставки газа в Европу, в том время как «Газпром» нарастил поставки на европейский рынок на 8,7%.

Те европейские компании, которые получают газ по долгосрочным контрактам от «Газпрома», получают его в 4 раза дешевле, не на какие-то проценты! И «Газпром» сверхприбыли не получает. Мы не плачем по этому поводу, потому что мы заинтересованы в долгосрочных контрактах и в долгосрочных взаимных обязательствах. И тогда мы обеспечиваем возможность инвестирования в добычу и обеспечиваем необходимые объёмы для наших потребителей — стабильно и надёжно, — пояснил российский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба «Валдай», обвинил экономическую политику Еврокомиссии в возникших недавно европейских проблемах с газом. По его словам, дефицит газа в Европе может составить около 70 млрд кубометров.