Украинцам на Кипре выдвинули ультиматум AlphaNews: власти Кипра выселят из отелей три тысячи беженцев с Украины

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Власти Кипра намерены выселить три тысячи украинских беженцев из отелей в преддверии летнего сезона, сообщает портал AlphaNews. По его данным, такой «ультиматум» предполагает, что украинцы до 31 мая освободят номера в 21 отеле по всему острову.

Отели, которые и после 1 июня продолжат размещать беженцев с Украины, определят по результатам тендера, проводимого министерством туризма Кипра.

Беженцы, которые в течение месяца должны найти новое жилье, смогут рассчитывать на субсидию кипрских властей на аренду жилья. Кроме того, власти острова реализуют планы по подбору работы для трудоспособных украинцев.

В Великобритании граждане массово жалуются на случаи мошенничества со стороны украинских беженцев. Многие украинцы скрывают свое настоящее финансовое положение, чтобы бесплатно проживать в домах и получать денежную помощь.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы, которых поселили на армейской базе в Нидерландах, устроили протесты из-за условий проживания. Они жалуются на плохие санитарные условия, слабый уровень обучения детей и отсутствие приватности. Также многие беженцы указали на то, что центр не рассчитан для длительного проживания.