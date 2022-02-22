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Украина заявила о готовности стереть секретные данные с серверов

09:48, 23 февраля 2022
Украина заявила о готовности стереть секретные данные с серверов
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Власти Украины заявили о готовности к сценарию вынужденного уничтожения секретных данных на серверах и переноса их из Киева в случае возможного захвата столицы российскими войсками. Об этом в интервью Politico сообщил заместитель председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязь) Виктор Жора.

У нас есть планы и есть варианты. Мы можем переместиться в новые места, мы можем сохранять данные, удалять их и предотвращать захват всех этих данных, — сказал он.

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