Украина заявила о готовности стереть секретные данные с серверов

Власти Украины заявили о готовности к сценарию вынужденного уничтожения секретных данных на серверах и переноса их из Киева в случае возможного захвата столицы российскими войсками. Об этом в интервью Politico сообщил заместитель председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязь) Виктор Жора.
У нас есть планы и есть варианты. Мы можем переместиться в новые места, мы можем сохранять данные, удалять их и предотвращать захват всех этих данных, — сказал он.