Поставки на Украину «тонны вооружений» в период эскалации ситуации в Донбассе со стороны США и Великобритании не способствовали мирному урегулированию кризиса, рассказал французский европарламентарий, член комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен, пишет ТАСС.Он назвал подобные действия подталкиванием к преступлениям.

Особенно это касается некоторых добровольческих отрядов, использующих стилизованную под нацистскую символику. Я просто потрясён, как демократические государства могут вооружать нацистов, и искренне не понимаю, как массовые поставки вооружений могут способствовать...