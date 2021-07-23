Украина захотела производить истребители Су-27 и МиГ-29

На Украине захотели производить разработанные в 1970-х годах советские истребители Су-27 и МиГ-29. Специалисты видят такую возможность, посколько в стране есть два авиаремонтных предприятия, сообщает «Украинский милитаристский портал» со ссылкой на Государственный научно-исследовательский институт (НИИ) авиации Украины.

Отмечается, что предприятия готовы ремонтировать истребители, а также заменять повреждённые элементы. В НИИ предложили украинские Су-27 и МиГ-29 оснастить двигателями, электроникой, а также вооружением и произведенными военно-промышленным комплексом (ВПК) страны.

На данный момент специалисты не приводят финансовые расчёты. Кроме того, неизвестно, где буду изготавливать новые планеры для истребителей.

Су-27 находится в топ-3 по численности среди самых распространённых боевых самолётов мира, являясь самыми распространёнными боевыми самолётами российского производства. МиГ-29 применялся на войнах в Югославии, Сирии, Южной Осетии и других. Он является истребителем четвёртого поколения, разработанным в ОКГ МиГ.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 4 июня «О неотложных мерах относительно углубления интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора». Согласно указу, правительству поручено проанализировать состояние выполнения национальных программ под эгидой комиссии Украина — НАТО и по итогам повысить эффективность их реализации.