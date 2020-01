https://static.news.ru/photo/9bc3ff9c-599c-11e9-a5bd-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Michael Gross/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Киев в ближайшие сроки собирается уточнить новую дату визита в страну госсекретаря Соединённых Штатов Америки Майкла Помпео, рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

1 января Белый дом сообщил об изменении графика визитов чиновника в ряд постсоветских стран и на Кипр из-за ситуации в Ираке, где около представительства Вашингтона в Багдаде прошли массовые акции протеста и беспорядки, пишет ТАСС.

We affirm our readiness to welcome @SecPompeo in Ukraine and we expect to agree new dates of the visit shortly. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 2 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru писал, что «турне» Помпео начнётся 3 января в Киеве. 4 января госсекретарь встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем в Минске, где обсудит нормализацию отношений и выскажет приверженность идее «суверенной, стабильной и процветающей Белоруссии», гласит сообщение на сайте Госдепа.

5 января госсекретарь прилетит в столицу Казахстана Нур-Султан для встречи с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и главой МИДа Мухтаром Тлеуберди. Стороны обсудят «мир, процветание и безопасность в Центральной Азии». В тот же день Помпео отправится в Ташкент, где задержится до 6 января. Там госсекретарь, помимо встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым, примет участие во встрече формата 5+1 с главами внешнеполитических ведомств Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Помпео завершит свою международную командировку в Никосии на Кипре 7 января.