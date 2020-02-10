Следующий обмен удерживаемыми лицами между Украиной и политическими оппонентами может состояться в течение месяца. Такое предположение высказал украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.
По его словам, важное для обеих сторон событие «может произойти в этом месяце или в следующем». Когда именно — «сложно предсказать», сказал глава МИД в ходе выступления в Ассоциации иностранной прессы в Италии.
Пристайко также отметил, что пока добиться договоренностей «не удалось»,
Ранее, как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что список для обмена удерживаемыми лицами между Киевом и неподконтрольными территориями на юго-востоке страны большой. О дате события, по его словам будет известно уже совсем скоро.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен