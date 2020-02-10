https://static.news.ru/photo/b1123f5c-4c27-11ea-8e46-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/MFA_Ukraine

Следующий обмен удерживаемыми лицами между Украиной и политическими оппонентами может состояться в течение месяца. Такое предположение высказал украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По его словам, важное для обеих сторон событие «может произойти в этом месяце или в следующем». Когда именно — «сложно предсказать», сказал глава МИД в ходе выступления в Ассоциации иностранной прессы в Италии.

Пристайко также отметил, что пока добиться договоренностей «не удалось», передаёт ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что список для обмена удерживаемыми лицами между Киевом и неподконтрольными территориями на юго-востоке страны большой. О дате события, по его словам будет известно уже совсем скоро.