Украина подтвердила отправку ударного беспилотника Bayraktar в Донбасс

https://static.news.ru/photo/02f3e958-9a0e-11eb-9521-96000091f725_660.jpg Фото: witter.com/Acemal71

Киев впервые использовал разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства в Донбассе. Он был задействован 9 апреля, сообщила «Украинский милитарный портал».

Таким образом, это сообщение фактически подтверждает появившиеся накануне сведения о замеченном в небе над Донбассом летательном аппарате.

Украинский средневысотный ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 вчера, 9 апреля 2021-го, впервые работал на востоке Украины, — сказано на сайте.

Уточняется, что беспилотник пролетел с южной части Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. После этого он обратным курсом вернулся к точке вылета.

Задача таких манёвров в воздухе доподлинно неизвестна.

В марте источник в военно-промышленном комплексе Украины сообщил, что в страну из Турции были переброшены не менее 30 ударных беспилотников. В Анкаре это тогда не подтвердили, однако уже в конце месяца в украинском Минобороны проинформировали, что в течение 2021 года республика получит комплекс Bayraktar TB2 с улучшенными характеристиками, в том числе увеличенной дальностью полёта. В начале апреля покупку Киевом летательных аппаратов подтвердил турецкий производитель, уточнивший, что сделка уже заключена.

Известно, что несколько единиц Bayraktar TB2 уже стоят на вооружении Вооружённых сил Украины. Ранее они неоднократно привлекались для участия в военных учениях, а том числе над Чёрным морем. Как предположил военный эксперт Игорь Коротченко, Украина сначала будет закупать беспилотники у Турции, а позднее наладит их производство внутри страны.

Сообщение о замеченном Bayraktar TB2 над Донбассом появилось 9 апреля, писал NEWS.ru. Разведывательно-ударный беспилотник, принадлежащий Вооружённым силам Украины, зафиксировали в районе города Краматорска, на Донецком направлении.