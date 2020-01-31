https://static.news.ru/photo/d8591fd4-4468-11ea-b929-fa163e074e61_660.jpgФото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com
Пресс-секретарь полпреда Украины в Контактной группе Дарья Олифер заявила, что Киев планирует открыть пункт пропуска на линии соприкосновения возле населённого пункта Золотое.
По её словам, новый КПП позволит упростить пересечение линии соприкосновения для всего населения Луганской области страны.
Украина готова к открытию КПП «Золотое», как это предусмотрено договорённостями лидеров стран «нормандской четвёрки» в Париже, — написала она в Facebook.
Кроме того, власти государства продолжают работу над улучшением инфраструктуры пунктов пропуска, заключила Олифер.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора рассказал госсекретарю Майклу Помпео о планах по установлению мира в Донбассе. Украинский глава также выразил благодарность лидеру США Дональду Трампу за решение предоставить Киеву финансовую и материальную помощь в сфере безопасности.