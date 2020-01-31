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Экс генеральный прокурор Украины Виктор Шокин рассказал, что 10 сентября 2019 года его отравили ртутью. По его словам, инцидент произошёл в Греции.

Врачам удалось поставить диагноз только позднее, во время лечения в Австрии, передаёт ТНС. У меня было две остановки сердца. Для того чтобы меня вернуть с того света, были применены электрошокеры...