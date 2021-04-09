Вице-премьер Украины ответил на слова Пескова о резне в Донбассе

https://static.news.ru/photo/1d10d1dc-81f6-11eb-9edb-96000091f725_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Вице-премьер Украины и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников ответил на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о вероятности повторения «резни в Сребренице» в Донбассе. По его словам, это невозможно.

Он подчеркнул, что Украина не собирается насильственно освобождать юго-восточную часть страны.

Что касается того, возможно ли такое на Украине. Нет, невозможно. Во-первых, Украина не имеет никакого плана по насильственному освобождению тех территорий, потому что мы всюду заявляем о политико-дипломатическом пути <...> Говорить о том, что мы сегодня в Украине боимся Сребреницы, мы её не боимся, мы не можем такого себе допустить, — сказал он в эфире телеканала «Украина».

Он отметил, что следует и дальше обсуждать политико-дипломатический путь разрешения конфликта в Донбассе через «нормандскую четвёрку» и минскую трёхстороннюю контактную группу.

Накануне Песков заявил, что при возобновлении войны в Донбассе и угрозы повторения трагедии в Сребренице Россия примет меры противодействия. Ранее о готовности России встать на защиту жителей Донбасса заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ сказал, что РФ своими словам оказывает давление на страны «нормандской четвёрки» (Германия, Франция, Украина и Россия), а также на другие государства, которые поддерживают территориальную целостность Украины. Он напомнил, что Россия наложила вето в Совбезе ООН на признание трагедии в Сребренице геноцидом.

«Резня в Сребренице», на которую ссылается Дмитрий Песков произошла в 1995 году, когда город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешёл под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем. В городе произошла резня, в результате которой погибли или пропали без вести около восьми тысяч человек из числа мусульман, пытавшихся покинуть город. Среди убитых, по некоторым данным, были порядка 500 подростков, не достигших 18 лет. Позднее события в Сребренице были квалифицированы органами международного правосудия как геноцид, писал NEWS.ru.