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Украина отказалась от закупки российского ядерного топлива

09:54, 11 марта 2022
Украина отказалась от закупки российского ядерного топлива
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Украина полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива, сообщила украинская компания «Энергоатом» своём Telegram-канале. Причины этого решения не называются.

«Энерогоаэтом» полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива, — говорится в сообщении.

Ранее глава «Энергоатома» Пётр Котин сообщил, что на Украине до 2012 года хранился высокообогащённый уран. Он добавил, что его в тот же год передали России при участии МАГАТЭ. 

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия взяла под контроль несколько ядерных объектов на Украине с целью недопущения ядерных провокаций со стороны боевиков. По её словам, такая угроза реально существует.

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