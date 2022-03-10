Украина отказалась от закупки российского ядерного топлива

Украина полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива, сообщила украинская компания «Энергоатом» своём Telegram-канале. Причины этого решения не называются.

«Энерогоаэтом» полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива, — говорится в сообщении.

Ранее глава «Энергоатома» Пётр Котин сообщил, что на Украине до 2012 года хранился высокообогащённый уран. Он добавил, что его в тот же год передали России при участии МАГАТЭ.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия взяла под контроль несколько ядерных объектов на Украине с целью недопущения ядерных провокаций со стороны боевиков. По её словам, такая угроза реально существует.