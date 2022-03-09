На Украине признали хранение высокообогащённого урана до 2012 года

На Украине до 2012 года хранился высокообогащённый уран, написал в Telegram глава украинского «Энергоатома» Пётр Котин. Он добавил, что его в тот же год передали России при участии МАГАТЭ.

Весь ядерный материал, высокообогащённый уран, который когда-то находился на площадках научных учреждений ХФТИ (Харьковского физико-технического института. — NEWS.ru) и Института ядерных исследований НАН Украины, передан Украиной России в марте 2012 года под контролем МАГАТЭ, — заявил он.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что у Украины с советских времён есть ядерные и ракетные компетенции, и создание ею ядерного оружия реально. Он отметил, что если у Украины появится ядерное оружие, то судьба России станет иной.

Путин также объяснил необходимость нейтрального статуса Украины. По словам главы государства, он необходим для того, чтобы страна не вступила в НАТО.